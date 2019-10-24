Гавана, 24 октября, 2019, 05:56 — ИА Регнум. Кубинская авиакомпания Cubana de Aviacion решила отменить рейсы в Мексику, Венесуэлу и ряд стран Карибского бассейна по причине расторгнутых договоров с лизинговыми компаниями из-за санкций США. Об этом сообщила пресс-служба компании.

DomodedovoSpotters Самолёт авиакомпании Cubana de Aviacion

«18 октября правительство США ввело новые односторонние экономические санкции против Кубы, которые затрагивают сектор гражданской авиации Кубы, в том числе и нашу компанию», — говорится в заявлении.

Отмечается, что будут отменены рейсы в Санто-Доминго, Мехико, Канкун, Каракас, Порт-о-Пренс, Фор-де-Франс и Пуэнт-а-Питр. Изменения также затронут и внутренние рейсы, о которых авиакомпания сообщит позднее. Всем пострадавшим от отмены рейсов пассажирам возместят стоимость билетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября американский минторг ввёл политику презумпции отказа в лизинге авиационной техники для авиакомпаний Кубы. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес назвал санкции США проявлением «бессилия и моральной деградации».