Москва, 24 октября, 2019, 05:54 — ИА Регнум. МЧС России направило очередной, 88-й по счёту конвой с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщили 24 октября в пресс-службе министерства.

Insider Гуманитарный конвой

Колонна автомобилей МЧС в настоящее время направляется к пограничным пунктам пропуска. В Донбасс будет доставлено около 600 тонн гуманитарных грузов, в том числе медикаменты и детские продовольственные наборы.

Напомним, предыдущая партия гуманитарной помощи была доставлена МЧС России в Донецк и Луганск 17 октября. В состав груза вошло более 630 тонн детских продовольственных наборов, включая молочные смеси и детские консервы.