Кемерово, 24 октября, 2019, 05:43 — ИА Регнум. В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».

Медведь

Известно, что мужчина вышел на охоту без разрешения на отстрел. У него была винтовка малого калибра.

«В его малокалиберной винтовке был магазинчик с десятью патронами. Там осталось ещё три патрона. Эта винтовка не предназначена для охоты на таких диких животных, поэтому случилась вот такая трагедия, — прокомментировал первый заместитель начальника департамента по охране животного мира Александр Калентьев. — Сын пошёл на его поиски, взял с собой охотничье ружьё. Тоже не имел разрешения. Никому не сообщил. И когда он подошёл к этому месту, на него выбежал медведь. Он сделал два выстрела и убежал, залез на дерево и сидел до трёх часов ночи, пока за ним не приехал трактор и не забрал его».

Отметим, что за незаконный промысел медведя санкция по уголовной статье составляет от 500 тысяч рублей штрафа до двух лет лишения свободы.