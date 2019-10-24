Анадырь, 24 октября, 2019, 05:18 — ИА Регнум. Группа российско-американских учёных вернулась с острова Врангеля, где изучала состояния чукотско-аляскинской популяции белого медведя. В исследованиях принимали участие специалисты заповедника «Остров Врангеля» и Московского института окружающей среды, а также эксперты Службы управления ресурсами рыб, диких животных и растений США, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Putin.kremlin.ru Белые медведи

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Специалисты насчитали 400 особей белого медведя на площади 700 км, при этом 10% от этого количества оказались семейными группами.

«Исследования необходимы для сохранения чукотско-аляскинской популяции белого медведя в условиях уменьшения площади ледового покрова в связи с потеплением климата, увеличением промышленной активности и числа судов на Чукотке. Исследования проводятся ежегодно с 2016 года», — пояснила начальник отдела экологического просвещения и развития познавательного туризма заповедника «Остров Врангеля» Екатерина Артамонова.

Пока количество белых медведей держится на уровне, особого сокращения не отмечено. В 2018 году на острове было 466 белых медведей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии местные жители заметили белых медведей, возрастом до года. В отличие от бурых медведей, белые особи интерес к человеку не проявляют.