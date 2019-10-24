Нижнекамск, Татарстан, 24 октября, 2019, 03:56 — ИА Регнум. Жительницу Татарии признали виновной в насилии в отношении полицейских. За натравливание собаки, которая напала на экипаж ГИБДД, покусав его, женщина осуждена на три года лишения свободы условно. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

U.S. Air Force Агрессивная собака

В начале сентября 2018 года в Нижнекамском районе экипаж ГИБДД преследовал нарушителя, который пытался скрыться от них. Водитель автомобиля ВАЗ-2114, передвигаясь на большой скорости, заехал в один из дворов частного дома в селе Нижняя Уратьма, где и бросил автомобиль. Садиться в машину экипажа мужчина отказался, а из дома вышла его супруга. Последняя натравила на полицейских собаку, спустив ту с цепи. Мужчину в итоге всё равно задержали, заковали в наручники и доставили в отдел. Помимо лишения водительских прав, он был подвергнут административному аресту. Судьбу супруги фигуранта решил суд в рамках отдельного дела.

Напомним, в сентября 2019 года к 2,5 годам колонии-поселения приговорили жителя одного из районов Татарии за кражу, нападение на сотрудника полиции и то, что он натравил собаку. Животное укусило полицейского, усугубив срок для своего хозяина.