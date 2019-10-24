Вашингтон, 24 октября, 2019, 03:28 — ИА Регнум. Представители Республиканской партии в палате представителей Конгресса США попытались проникнуть на закрытое заседание трех комитетов, ведущих расследование в рамках импичмента американского лидера Дональда Трампа, сообщает агентство Associated Press.

Bjoertvedt Конгресс США

Демократы уже назвали произошедшее «угрозой национальной безопасности» из-за наличия электронных устройств у республиканцев, проникших в закрытые кабинеты. Из-за небольшого беспорядка заседания комитетов пришлось перенести почти на пять часов. Тем не менее республиканцы считают несправедливыми допросы свидетелей на закрытых заседаниях комитетов палаты представителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральный суд Вашингтона обязал Госдеп США к предоставлению документов по связям Белого дома с Украиной в течение месяца. Документы были запрошены на основании Закона о свободе информации. Отметим, что ранее Госдепартамент США отказался сотрудничать с комитетами палаты представителей американского Конгресса по расследованию в рамках процедуры импичмента.