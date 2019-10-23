Сан-Антонио, США, 24 октября, 2019, 02:29 — ИА Регнум. В результате столкновения вертолётов в американском штате Техас погибли два человека. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на департамент общественной безопасности штата.

David Lippincott Вертолёт Robinson R22

Как уточняется, после столкновения один из вертолётов разбился, находившиеся на его борту пилот и пассажир погибли. Пилот второго вертолёта смог посадить машину, он был доставлен в больницу с травмами.

Федеральное управление гражданской авиации США и национальное агентство по безопасности на транспорте продолжают расследование инцидента.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября в Техасе столкнулись два вертолёта Robinson R22, пилоты которых следили за оленями на ранчо в 150 милях к югу от Сан-Антонио.