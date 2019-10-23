Дзержинск, Нижегородская область, 24 октября, 2019, 02:24 — ИА Регнум. Единственный завод России, который производит для нужд силовых ведомств гексоген и октоген, будет реорганизован по указу Владимира Путина. Указ, датированный 22 октября 2019 года, о реорганизации федерального казённого предприятия «Завод имени Я. М. Свердлова» обнародован в базе правовой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Инициатором реорганизации стало российское правительство, а президент поддержал данную идею. Заводу даётся 12 месяцев на то, чтобы провести процедуру присоединения к себе предприятия из Алтайского края — «Бийского олеумного завода», который также работает в сфере производства взрывчатки.

Бийское предприятие после своего слияния с дзержинским заводом будет исключено из перечня стратегических предприятий России.

Напомним, в августе 2018 года на заводе из-за взрыва и пожара погибли пятеро сотрудников, а ещё семеро получили ранения, но позднее одна из сотрудниц скончалась в больнице. Взрыв случился при работах, связанных с проектом утилизации пехотных мин. Из-за разлёта опасных предметов потребовалось обезвреживание территории.

Завод, созданный в Дзержинске в 1916 году, обеспечивает работой около 5 тыс. человек. Помимо продукции для нужд Минобороны РФ, он поставляет взрывчатку для промышленных нужд.

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