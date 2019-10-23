Сантьяго, 24 октября, 2019, 02:05 — ИА Регнум. Чилийская полиция начала разгон протестующих демонстрантов в центре столицы страны Сантьяго, передает телеканал 24 Horas.

Linda Nikolic Чилийская полиция

Сообщается, что полиция применяет слезоточивый газ против митингующих. Также в столице Чили вновь ввели комендантский час, который будет действовать с 22:00 до 4:00 по местному времени. Отмечается, что на этот раз он будет короче на четыре часа, чем в предыдущие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября национальный институт по правам человека Чили заявил о наличии у чилийских властей «центра пыток» для задержанных демонстрантов. Правозащитники утверждают, что жертвами пыток уже стали 35 детей и 94 взрослых граждан Чили.