Ханой, 24 октября, 2019, 09:30 — ИА Регнум. По результатам 2019 года Вьетнам поднялся в рейтинге лучших стран для инвестиций, опередив другие страны Юго-Восточной Азии, такие как Малайзия, Сингапур и Индонезия.

Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое. Вьетнам

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в докладе, опубликованном U.S. News and World Report, Вьетнам занял 8-е место из 29. В 2018 году Вьетнам занимал 23-е место. Малайзия, Сингапур и Индонезия заняли 13-е, 14-е и 18-е места соответственно.

Согласно отчету, реформы экономической политики «дой мой» (обновление), начавшиеся в 1986 году, помогли Вьетнаму перейти к становлению более современной, конкурентоспособной экономической системы.

Продолжающиеся усилия Вьетнама по уменьшению международной изоляции подтверждаются присоединением к Всемирной торговой организации (ВТО) в 2007 году и участием в переговорах о свободной торговле с Транстихоокеанским партнерством в 2010 году.