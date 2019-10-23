Ла-Пас, 24 октября, 2019, 01:09 — ИА Регнум. Президент Боливии Эво Моралес осудил насилие, возникшее в ходе уличных беспорядков в стране, и обвинил оппозицию в подготовке государственного переворота, сообщает агентство Reuters.

Presidencia.gob.bo Эво Моралес

«Я созвал это заседание, чтобы объявить боливийскому народу и всему миру, что готовится государственный переворот. Заранее правые заручились международной поддержкой для переворота», — заявил он.

Также Моралес призвал народ Боливии встать на защиту демократии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сторонники оппозиции, недовольные предварительными результатами президентских выборов в Боливии, согласно которым Эво Моралес одерживает победу в первом туре, начали протестные акции в стране. В ходе уличных протестов, перераставших в беспорядки, были задержаны 27 человек.