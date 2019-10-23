Пхеньян, 24 октября, 2019, 00:50 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп поддерживают дружеские отношения, говорится в официальном заявлении советника МИД КНДР Ким Ге Гвана, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Bwag Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Граффити.

«Подтверждаю, что дружеские отношения между нашим Председателем Госсовета и президентом Трампом прочны, и по-прежнему сохраняется доверие друг к другу», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что несмотря на хорошие отношения лидеров КНДР и США, «политические круги Вашингтона» и работники администрации Трампа, ответственные за политику в отношение Северной Кореи, до сих пор мыслят категориями холодной войны и навязывают вражду с Пхеньяном. Он также выразил надежду, что разногласия между США и КНДР будут преодолены и отношения будут развиваться в благоприятном ключе.

«Мы хотим видеть, как США мудро проведут конец этого года», — заключил Ким Ге Гван.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября госсекретарь США Майк Помпео объявил о смене стратегии Вашингтона в переговорах с Пхеньяном по денуклеаризации Корейского полуострова. В чем же заключается этот «новый подход» в переговорах, американский госсекретарь умолчал.