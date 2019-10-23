Сан-Антонио, США, 24 октября, 2019, 00:43 — ИА Регнум. Два вертолёта столкнулись в воздухе в среду, 23 октября, в американском штате Техас. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на Федеральное авиационное управление США.

James Вертолёты Robinson R22

По информации телеканала, авария произошла около 9 утра по местному времени на ранчо, расположенном в 150 милях к югу от Сан-Антонио.

Известно, что пилоты на двух вертолётах Robinson R22 следили за оленями. Точной информации об обстоятельствах произошедшего и судьбе пилотов до настоящего времени нет.

Сообщается, что специалисты авиационного управления и национального совета по безопасности на транспорте в настоящее время расследуют аварию.