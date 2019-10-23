Киев, 24 октября, 2019, 00:35 — ИА Регнум. Глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний на встрече с госсекретарём США Майклом Помпео в Вашингтоне заявил о проблемах со свободой вероисповедания в России, а также Донецкой и Луганской Народных Республиках. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Pomisna.info Епифаний и Майкл Помпео

«Митрополит Епифаний рассказал о позорной ситуации, которая сложилась со свободой религии и вероисповедания на оккупированных территориях Донбасса и аннексированного Крыма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом контексте Епифаний указал на «необходимость продолжения давления на Кремль с целью прекращения российской агрессии, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».

Госсекретарь США, согласно сообщению пресс-службы, также «выразил беспокойство относительно злоупотреблений против свободы вероисповедания в оккупированном Россией Крыму и подконтрольных России частях Донбасса».

В чём именно, по мнению Киева и Вашингтона, заключаются проблемы со свободой религий в указанных регионах, пресс-служба ПЦУ не уточняет.

Напомним, Майкл Помпео 23 октября принял Епифания в здании Госдепартамента в Вашингтоне. Днём ранее глава американской дипломатии также встретился с руководителем Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Иларионом. Обе встречи проходили в закрытом для прессы режиме.