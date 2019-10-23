Тирасполь, 24 октября, 2019, 00:20 — ИА Регнум. Прошедшая в Братиславе встречи участников формата «5+2» по молдавско-приднестровскому урегулированию и причины неподписания итогового протокола стала темой встречи президента ПМР Вадима Красносельского с главой Миссии ОБСЕ в Молдавии Клаусом Нойкирхом, передает ИА REGNUM.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Глава приднестровского государства поинтересовался мнением дипломатов относительно причин неподписания итогового протокола. «Нам важно знать, что, по вашему мнению, помешало выработке общей позиции и какие меры необходимо принять, чтобы выйти из сложившейся ситуации», — сказал Красносельский.

Приднестровье, по его словам, действует конструктивно. «Мы видим возможность решения существующих социальных, гуманитарных, культурных, экономических проблем и выступаем за то, чтобы со стороны Молдовы не нарушались права граждан, проживающих в Приднестровье. Рассчитываем на продуктивный диалог», — обозначил глава приднестровского государства.