Исламабад, 24 октября, 2019, 09:31 — ИА Регнум. 23 октября премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что он не уйдет в отставку, так как он «законно-избранный» глава правительства.

(сс) Jawad Zakariya Имран Хан

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, премьер-министр Пакистана, общаясь с журналистами, категорически отверг требования объединенной оппозиции, добивающейся его отставки и новых парламентских выборов. Имран Хан подчеркнул, что все ограничения для СМИ, касающиеся трансляции выступлений лидера оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлура Рехмана, связаны с тем, что его заявления «угрожают конституционному порядку».

Напомним, что лидер исламистской оппозиционной партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед предстоящим «Маршем свободы» на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку.