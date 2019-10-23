Рига, 24 октября, 2019, 00:16 — ИА Регнум. Конституционный cуд Латвии принял решение о возбуждении дела о гарантированном минимальном доходе по иску омбудсмена — сообщил портал LSM.

Монета 1 евро

В настоящее время минимальный гарантированный доход в Латвии для лиц или семей, получивших статус малообеспеченных, составляет 53 евро в месяц.

В своём иске омбудсмен Юрис Янсон пишет, что установленная правительством цифра не соответствует принципам, содержащимся в латвийской Сатверсме (Конституции) о социальной ответственности государства. Правозащитник считает, что уровень минимального дохода должен быть приближен к порогу бедности и составлять 367 евро в месяц.

Конституционный суд принял иск к рассмотрению и указал правительству предоставить свои пояснения в письменной форме до Рождественских праздников.

ИА REGNUM уже сообщало, что с 1 января 2020 года минимальный уровень гарантированного дохода в Латвии повысят до 64 евро. Такое решение было принято кабинетом министров 1 октября, и оно совершенно не устроило Бюро омбудсмена.