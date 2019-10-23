Рига, 24 октября, 2019, 00:15 — ИА Регнум. За первые девять месяцев 2019 года служба финансовой разведки Латвии арестовала на счетах в банках 212,5 млн евро — сообщил портал LSM.

Всего Служба финансовой разведки (СФР) приняла 266 решений о заморозке активов. Это на 183% больше, чем годом раньше. В 2018-м ведомство арестовало за этот период всего 75 млн евро. СФР накладывала аресты не только на денежные средства. Кроме этого, было арестовано шесть объектов недвижимости, издано 24 распоряжения об аресте финансовых инструментов (акции, облигации, пр).

Отмечается высокая активность со стороны банков и других субъектов закона Об отмывание средств, добытых преступным путём и финансировании терроризма. В текущем году они сообщили СФР о 3968 подозрительных сделках и о 21 627 финансовых операциях, попадающих под признаки — необычных.

СФР Латвии получила 516 запросов, связанных с отмыванием средств, от коллег из-за рубежа и сама отправила за границу 627 прошений. Основные партнёры латвийской службы в этой работе находятся в России, Литве, Эстонии, Германии, Польше, Великобритании, Чехии, Молдавии, Украине и Белоруссии.

«Наша целенаправленная работа вселяет надежду на то, что перемены в финансовой отрасли необратимы, отмывание денег сокращается хорошими темпами и станет невозможным в будущем» — сказала Илзе Знотиня, начальник Службы финансовой разведки ЛР.