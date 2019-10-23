София, 24 октября, 2019, 00:06 — ИА Регнум. Европейская комиссия в своём новом докладе рекомендовала отменить механизм проверки и сотрудничества в отношении Болгарии до конца текущего года, сообщило 23 октября Болгарское национальное радио.

alex yosifov Болгария

Вместе с тем, к отмечается, позиция Еврокомиссии ещё должна быть одобрена Европейским парламентом и Советом ЕС. При этом, даже если решение об отмене мониторинга будет принято, действующий механизм планируется заменить новым типом наблюдения, который помимо Болгарии и Румынии будет распространён также на Венгрию и Польшу. Таким образом, Болгария продолжит находиться под наблюдением, которое длится уже более десяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, механизм проверки и сотрудничества был введён Еврокомиссией в отношении Болгарии и Румынии в 2007 году. Он был задуман в качестве защитной меры на случай невыполнения новыми членами Европейского союза обязательств в области безопасности, реформ правосудия, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, которые они взяли на себя в процессе переговоров о присоединении.

В Брюсселе уже неоднократно заявляли, что Болгария выполнила все требования для отмены контроля, однако механизм продолжает действовать до сих пор.