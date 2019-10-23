Рига, 24 октября, 2019, 00:06 — ИА Регнум. Латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич считает ошибкой замораживание переговоров о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии, пишет портал LSM.

Captain Blood Балканы

То, что Европейский союз решил на время отложить переговоры о расширении с Албанией и Северной Македонией, приведёт к тому, что у нас не будет возможности влиять на происходящие там процессы. ЕС отказывается от своей ведущей роли на Балканах и открывает двери другим геополитическим игрокам: России, Китаю, Турции и другим. Мы не можем требовать от этих государств двигаться по пути реформ, если не выполняем обязательства со своей стороны, сказал Эдгар Ринкевич

Получается, что Албания и Северная Македония остаются в «серой» зоне ЕС, и это спровоцирует всевозможные интересные внутриполитические процессы в Боснии и Герцеговине, а также скажется на отношениях Сербии и Косово. Усилит проблемы, связанные с миграцией, преступностью, терроризмом. ЕС, в долговременной перспективе, создаёт серьёзные проблемы стратегического характера сам себе.

Как известно, на прошлой неделе лидеры ЕС не смогли договориться о продолжении переговоров с Северной Македонией и Албанией. Против решительно выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Премьер-министры Дании и Голландии были готовы продолжить диалог только с Северной Македонией. В результате решение отложено до декабря месяца.