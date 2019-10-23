Вашингтон, 24 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Госдепартамент США приговорён федеральным судом Вашингтона к предоставлению документов по отношениям администрации Дональда Трампа с Украиной, сообщает 23 октября The Associated Press.

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Судебное решение обязывает Госдеп в срок не позднее 30 дней предоставлять документы, связанные с Украиной, так как к этой теме наблюдается значительный «общественный интерес».

«Украинские» документы запрошены на основании «Закона о свободе информации».

По некоторым данным, из перечня обязательной публикации могут быть исключены засекреченные документы.

Как сообщало ИА REGNUM, пристальный интерес к отношениям администрации Дональда Трампа с Украиной обусловлен ситуацией внутриполитической борьбы в США. Политические оппоненты Трампа пытаются использовать «украинский фактор» для организации процедуры импичмента действующего президента.

В конгрессе США утверждают, что президент Трамп «поставил под угрозу национальную безопасность страны, задерживая помощь» Киеву с целью получить компромат на политических противников.