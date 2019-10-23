Мехико, 24 октября, 2019, 00:04 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли при взрыве в мастерской по производству пиротехники в мексиканском штате Мехико. Об этом 23 октября сообщает телеканал Televisa.

Luc Viatour Взрыв

Взрыв произошёл в муниципалитете Тультепек. На видеокадрах, снятых телеканалом, виден столб густого белого дыма, поднимающийся над местом происшествия. К месту взрыва направлены несколько бригад спасателей и медики для оказания помощи пострадавшим и ликвидации пожара.

В настоящее время известно о двух погибших и шести раненых в результате взрыва. Пострадавшие были госпитализированы в специализированную больницу. Отмечается, что мастерская находилась вдали от других строений, поэтому риска для местных жителей не представляет.

Как заявил Рикардо де-ла-Круз Мусалем, координатор сил гражданской обороны штата Мехико, у собственников мастерской имелись все необходимые документы. Также он пояснил, что будут расследованы все причины и обстоятельства, спровоцировавшие взрыв.

Стоит отметить, что взрывы и пожары на заводах и в мастерских по производству пиротехники в Мексике не являются редкостью. Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате взрыва на пиротехническом заводе в городе Сантьяго-де-Анайя в мексиканском штате Идальго.