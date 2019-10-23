Вашингтон, 23 октября, 2019, 23:54 — ИА Регнум. Государственный департамент США заявил о поддержке протестующих в Ливане, 23 октября передает агентство Reuters.

Дядя Сэм

Представитель Госдепа США заявил журналистам, что граждане Ливана «справедливо возмущены» экономической ситуацией в стране и коррупцией, и Вашингтон поддерживает их право на мирные демонстрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября на сторону протестующих в Ливане встал лидер ливанских христиан-маронитов Бешар Бутрос Раи.

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