Вашингтон, 23 октября, 2019, 23:46 — ИА Регнум. Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг в ходе слушаний в Конгрессе США признал, что запуск его соцсетью криптовалюты Libra является «рискованным проектом», 23 октября передает агентство Reuters.

Криптовалюта Libra

Тем не менее, Цукерберг не намерен отказываться от планов по запуску криптовалюты. Основатель Facebook пообещал получить одобрение регулирующих органов США до запуска Libra в 2020 году.

«Идея в том, чтобы сделать так, чтобы люди могли отправлять друг другу деньги так же легко и дешево, как текстовые сообщения», — заявил Цукерберг американским законодателям.

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