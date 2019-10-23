Великий Новгород, 23 октября, 2019, 23:34 — ИА Регнум. В Новгородской области за девять месяцев 2019 года 21 человек вышел на пенсию досрочно в связи с невозможностью трудоустройства, по итогам 2018 года — 113 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Пенсионного фонда России (ПФР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос вопросов

«Ничего нового в этом нет. Такая возможность была предусмотрена законодательством и ранее, она существует уже почти 30 лет. Для назначения такой пенсии требуется наличие ряда факторов. Потеря гражданином работы и, соответственно, получение им статуса безработного, исключительно в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя, то есть по независящим от человека причинам», — сообщили в региональном отделении ПФР.

Помимо этого, у безработного должен быть страховой стаж продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, а до пенсионного возраста оставаться не более двух лет.

Источником финансирования «безработных» пенсий является бюджет государства, а не страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в России, по данным на 1 июля 2019 года, насчитывалось 23,5 тыс. получателей «безработных» пенсий. В 2020 году на эти выплаты планируется направить 4,4 млрд рублей.