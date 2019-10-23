Париж, 23 октября, 2019, 23:33 — ИА Регнум. Французский «философ» Бернар-Анри Леви в интервью изданию WBUR 23 октября призвал изгнать Турцию из НАТО в ответ на агрессию против курдов в Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий флаг

По словам Леви, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «подумал бы дважды», нападать ли на курдов в Сирии, если бы чувствовал угрозу исключения из НАТО.

«Эрдоган, конечно, в НАТО, но… если он останется в НАТО, то НАТО мертво. Эрдоган воплощает ценности, которые не являются американскими ценностями» , — заявил Леви.

«Философ» отметил, что Турция «шантажирует Америку и Европу» беженцами, джихадистами и военными базами на своей территории, и это не может долго продолжаться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 октября президент США Дональд Трамп отменил санкции против Турции, введенные за операцию на севере Сирии.

Читайте также: «Пусть другие дерутся за этот кровавый песок!» — заявление Трампа по Сирии