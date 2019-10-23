Владивосток, 24 октября, 2019, 00:04 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате пожара в двухэтажном здании на территории кладбища во Владивостоке. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

82.mchs.gov.ru Пожарные

Сообщение о пожаре поступило в региональное ведомство в 02:42 по местному времени 24 октября (20:42 мск 23 октября). Возгорание произошло на территории «Морского кладбища» на улице Патрокл. Загорелась сторожка в двухэтажном административном здании.

На место происшествия были направлены две единицы техники и десять пожарных. Общая площадь горения составила пять кв. метров, пожар был ликвидирован в 03:19 по местному времени (21:19 мск).

На месте пожара были обнаружены тела трёх человек без признаков жизни. Они были переданы медикам, но реанимационные мероприятия результата не дали. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пожилых людях, погибших при пожаре в квартире в жилом девятиэтажном доме в Казани.