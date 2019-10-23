Нью-Йорк, США, 23 октября, 2019, 23:24 — ИА Регнум. Основные индексы Уолл-стрит завершили торги среды в «зеленой зоне», 23 октября передает агентство Reuters.

CIA На Нью-Йоркской фондовой бирже

К концу торгов индекс Dow Jones вырос на 44,87 пункта (0,17%), до 26 832,97 пункта, индекс S&P 500 вырос на 8,52 пункта (0,28%), до 3004,51 пункта, индекс Nasdaq вырос на 15,50 пункта (0,19%), до 8119,79 пункта.

В ходе торгов индексы фондового рынка США долгое время не могли оправиться от падения котировок Texas Instruments и Nike и находились вблизи стартовых отметок.

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