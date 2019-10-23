Париж, 23 октября, 2019, 23:13 — ИА Регнум. Французский «философ» Бернар-Анри Леви заявил 23 октября в интервью изданию WBUR, что выход США из Сирии стал «катастрофой» для сирийских курдов.

Kurdishstruggle Курды

«Внешняя политика Америки передала на серебряном блюде курдов и Ближний Восток трем крупнейшим врагам Америки — Путину, иранцам, а теперь и туркам» — заявил Леви.

Леви отметил, что курды «проливали кровь» вместе с американскими военными в Сирии, и действия США являются предательством по отношению к «братьям по оружию» и «замечательным людям».

«Это девочки и мальчики, сражающиеся с такой храбростью за Америку, за Запад, за цивилизацию, за демократию… Как мы можем вести себя так с людьми, которые так хорошо соответствуют тому, что мы держим в глубине наших сердец?» — заявил «философ».

Барнар-Анри Леви также призвал страны ЕС вмешаться в ситуацию в Сирии, чтобы «сохранить мир, остановить Эрдогана и помешать Башару Асаду сокрушить курдов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Турцией помогли сохранить «множество жизней» сирийских курдов и объявил о снятии с Турции санкций, введенных за операцию на севере Сирии.

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