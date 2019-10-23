Хабаровск, 23 октября, 2019, 23:11 — ИА Регнум. На борту пассажирского самолета, следовавшего из Петропавловска-Камчатский в Хабаровск, скончался трехмесячный ребенок с пороком сердца. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает издание «Кам 24».

Самолёт в небе

Ребенок был рожден раньше срока — на 27-й неделе. Матери ребенка — Ольге — стало плохо в палате родильного отделения, и она вышла в коридор, чтобы позвать на помощь. Там и случились роды. У младенца порвалась пуповина, из-за чего он потерял много крови, однако его удалось реанимировать.

Вес ребенка после родов составил 980 граммов. Врачи диагностировали у ребенка порок сердца. Ему сделали переливание крови и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Три месяца врачи поддерживали жизнь младенца, после чего он должен был отправиться на операцию в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске.

Лечащий врач ребенка Яна Олегова заверила мать малыша, что транспортировать его будут в кувезе с полным контролем жизненных функций.

Однако, по словам Ольги, медики полетели на обычном пассажирском самолете. Ребенка в обычной переноске держал один из врачей-реаниматологов. Младенец был подключен к портативному аппарату ИВЛ, который стоял на полу салона самолета.

Мать ребенка утверждает, что на борту самолета было очень жарко и душно. Перед снижением самолета на ноге ребенка сработал датчик — у него произошел сердечный приступ.

Врачи купировали приступ, однако вскоре произошел второй приступ. Доктора стали делать массаж сердца — состояние ребенка на некоторое время стабилизировалось, но вскоре произошел третий приступ, который стал последним. К тому моменту лекарства и кислород у медиков кончились, утверждает мать погибшего ребенка. При этом стюардесса принесла врачам аптечку и большой баллон кислорода, но этот баллон не подошел к маске ребенка. Сердце младенца остановилось за 20 минут до посадки.

Мать ребенка написала жалобу в Министерство здравоохранения. Также она готовит запрос в прокуратуру. Она считает, что её сыну не были обеспечены необходимые условия перевозки.