Душанбе, 23 октября, 2019, 22:59 — ИА Регнум. За период с января по сентябрь 2019 года в Таджикистанприехали почти 950 тысяч иностранцев. При этом, по информации агентства по статистике при президенте страны, больше всего иностранных граждан прибыли в Таджикистан из Узбекистана. Их количество составило 600,1 тысяч человек или 63,4%.

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Однако стоит отметить, что количество россиян, посетивших страну с начала 2019 года, составило 166,3 тысячи человек. На третьем месте находится Киргизия — 7,3 тысячи человек, затем Афганистан — 16,4 тысячи, Казахстан — 15,5 тысячи, Китай — 15,2 тысячи, Турция — 5 тысяч, США — 4,9 тысячи и другие страны.

По статистическим данным, около 85,7% от общего числа прибывших в страну иностранных граждан или 811 тысяч человек посетили Таджикистан по личным целям, 33,3 тысячи человек — в качестве туристов, 26,2 тысячи человек побывали в стране «проездом». По служебным или же коммерческим делам — 400 человек, учиться или работать в Таджикистан прибыло 30,9 тысячи человек, а с другими целями — 44,6 тысячи человек.