Киев, 23 октября, 2019, 22:53 — ИА Регнум. Украина, Косово и Молдавия признаны самыми бедными странами Европы, сообщает 23 октября аналитическая компания Growth from Knowledge (GfK).

Иван Шилов ИА REGNUM Население Украины

Указанные государства признаны самыми бедными среди 42 стран Европы.

Рейтинг составлялся на основе анализа покупательной способности на душу населения. Покупательную способность населения вычисляли после вычета из доходов всех налогов и взносов.

Тройку лидеров по этим показателям составили Лихтенштейн, Швейцария и Люксембург.

Отмечено, что 16 из упомянутых в исследовании стран имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, а 26 — ниже среднего европейского показателя.

Нижние три строчки рейтинга заняли Молдавия, Косово и Украина. По данным компании GfK, покупательная способность среднего украинца соответствует 1830 евро в год.

Как сообщало ИА REGNUM, официального статуса беднейшей страны Европы Украина стремительно достигла после госпереворота, совершенного в Киеве в феврале 2014 года.