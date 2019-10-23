Кострома, 23 октября, 2019, 22:49 — ИА Регнум. Врачи, пациенты и посетители «Костромской областной психиатрической больницы» в поселке Никольское Костромского района ежедневно рискуют жизнью из-за неудовлетворительного состояния здания, — сообщает Kostroma.News.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

Фотографии ободранных стен и деревянных полов медучреждения разместил в одной из соцсетей заместитель председателя профсоюза «Соцпроф» Дмитрий Аникин.

«В стенах больницы вываливается кирпичная кладка, в линолеуме — дыры, на стенах и потолке — плесень, трещины, следы протечек, белье сушится в подвале на ржавых батареях», — пишет Аникин.

«По нашему мнению, имеются нарушения в части соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и т.д. Например, не то, что бросилось в глаза состояние подвальных помещений, а просто ужаснуло: такое ощущение, что на дворе не 21 век, с его технологиями, а прошли военные действия», — прокомментировал ситуацию Аникин.

Члены профсоюза написали запрос в региональное управление Роспотребнадзора с просьбой проверить клинику и оценить ее санитарное состояние.