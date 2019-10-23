Лейпциг, Германия, 23 октября, 2019, 22:48 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» проиграл матч третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига». Игра состоялась в Лейпциге.

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Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Лейпцига». «Зенит» на 25-й минуте вышел вперед благодаря голу Ярослава Ракицкого.

Но на 49-й минуте «Лейпциг» сравнял счет благодаря голу Конрада Лаймера. На 59-й минуте Марсель Забитцер вывел свою команду вперед.

Теперь «Зенит» должен сыграть с «Лепцигом» на своем поле.