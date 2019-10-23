Москва, 23 октября, 2019, 22:44 — ИА Регнум. Министр культуры Владимир Мединский представил общественности информацию о выделенных государством средствах на производство фильмов. Самой дорогой отечественной картиной стал «Викинг».

Цитата из к/ф «Викинг». реж Андрей Кравчук. 2016. Россия

На съемки фильма «Викинг» было выделено 718 млн рублей. Причем щедрое министерство 613 млн рублей отдало кинокомпании на безвозвратной основе. Весь бюджет картины составил 1,2 млрд рублей. Сборы — 1,4 млрд рублей. Таким образом, бюджет фильма наполовину состоял из средств госфинансирования, но смог окупиться и заработать в прокате 200 млн рублей.

Напомним, что ранее Владимир Мединский обещал представить общественности все возможные детали финансирования отечественного кинематографа.