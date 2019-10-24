Анкара, 24 октября, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи, где проводил переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, ответил на вопросы журналистов. Он заявил: «Нашим соглашением мы нанесли ещё один удар по террористическому коридору. Мы сделали шаг, который укрепит территориальную целостность Сирии».

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Мы добились важного достижения в рамках Астанинского процесса урегулирования в Сирии. Наша операция «Источник мира» снова дала свои плоды. Мы подготовили почву для облегчения возвращения сирийских беженцев на родину. В свете этих достижений мы без промедления продолжим нашу работу по продвижению сирийского политического процесса».

На вопрос журналиста «Говорилось о том, что в зону безопасности не будет включен Камышлы. Что это в целом означает? Камышлы расположился вне районов совместного патрулирования, но в той 30-километровой зоне, освобождённой от Отрядов народной обороны?» турецкий лидер ответил: «Особенность статуса Камышлы заключается в следующем: сейчас там стоят подразделения русских и сил Башара Асада. Поэтому они не хотят сталкиваться там с нами. Мы также этого не желали и с самого начала относительно Камышлы ничего не предпринимали».