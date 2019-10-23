Лос-Анджелес, США, 23 октября, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Руководство американской телевизионной компании FOX объявило о том, что к актерскому составу сериала «Блудный сын» присоединилась Миган Гуд, получившая признание благодаря «Братство танца», «Танцы улиц», «Пятница», «Доктор Хаус» и «Блудливая Калифорния».Актриса сыграет в сериале агента ФБР. Сюжет драмы вращается вокруг криминалиста и психолога Малкольма Брайта, специализирующегося на поведенческих особенностях серийных убийц. Секрет таланта героя заключается в том, что его отец тоже является маньяком и периодически дает сыну бесценные советы, помогающие раскрывать крайне сложные дела. Однако самым трудным для Малькольма становится задача самому остаться в твердом рассудке.

Toglenn Миган Гуд

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннеров выступили Крис Федак, подаривший миру сериалы «Чак» и «Вечность», и Сэм Склавер. Команду режиссеров возглавил Ли Толанд Кригер, работавший над созданием киноленты «Век Адалин». Исполнительным продюсером стал Грег Берланти, благодаря которому свет увидели такие картины, как «Жизнь, как она есть», «С любовью, Саймон», «Любовь вдовца» и «Грязные мокрые деньги».

Главные роли исполнили Том Пейн, известный по картинам «Лекарь: Ученик Авиценны», «Грозовой перевал», «Мисс Петтигрю», «Ходячие мертвецы» и «Фарт», и Майкл Шин, сыгравший в «Кровавый алмаз», «Фрост против Никсона», «Полночь в Париже», «Доктор Кто» и «Благие знамения».