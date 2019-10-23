Душанбе, 23 октября, 2019, 22:32 — ИА Регнум. План осеннего призыва в армию в Таджикистане только за первые 20 днейвыполнен уже на 65%. Об этом сообщил начальник пресс-центра минобороны ТаджикистанаОриф Нозимиён.

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Он отметил, что по Согдийской области план-наряд по осеннему призыву в Вооружённые силы выполнен на 75%. При этом военные комиссариаты таких районов области, как Исфара, Шахристон, Горная Матча, выполнили план на 100%. Хатлонская область выполнила план лишь на 50%. Однако военные комиссариаты районов Носири Хусрав, Ховалинг и Шамсиддини Шохин уже полностью выполнили план по осеннему армейскому призыву.

Отметим, что в районах республиканского подчинения план-наряд по призыву в армию выполнен уже на 60%, а в столице Таджикистана, городе Душанбе, этот показатель составил 70%.

Напомним, что еще в первые дни осеннего армейского призыва военный комиссариат ГБАО перевыполнил план — 110%.