Ташкент, 23 октября, 2019, 22:27 — ИА Регнум. Межмидовские консультации по расширению договорно-правовой базы узбекско-итальянских отношений и ее инвентаризации состоялись в Риме 22−23 октября, сообщает МИД Узбекистана.

Италия

«Стороны обсудили нынешнее состояние договорно-правовой основы двустороннего сотрудничества в различных сферах и перспективы ее расширения. Уточнили правовой статус подписанных между двумя странами соглашений и иных актов, не имеющих статус международного договора», — говорится в сообщении.

В рамках консультаций также состоялись отдельные переговоры с участием старших должностных лиц Министерства экономического развития и Министерства финансов Италии по обсуждению проекта нового межправительственного соглашения о взаимной защите и поощрении инвестиций.

«Делегации также договорились подготовить к подписанию проекты Протокола к Конвенции об избежании двойного налогообложения и Договора о правовой помощи по уголовным делам», — сообщает МИД.

Основы узбекско-итальянских отношений были заложены в ходе официальных визитов первого президента Узбекистана Ислама Каримова в Италию в июне 1996 года и ноябре 2000 года. В мае 1997 года Узбекистан с ответным визитом посетил президент Италии О. Скальфаро.

Регулярный диалог поддерживается по линии МИД. В ноябре 2015 года в Ташкенте состоялся пятый раунд политических консультаций на уровне министров иностранных дел.

С 2011 года в Олий Мажлисе действует межпарламентская группа сотрудничества «Узбекистан-Италия», а в палате депутатов парламента Италии создана группа дружбы «Италия-Узбекистан».

В июне 2012 года подписан Меморандум о сотрудничестве между законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан и палатой депутатов парламента Италии.

С 2009 года в Ташкенте действует Туринский политехнический университет.

В январе 2013 года подписано Соглашение о дружбе и сотрудничестве между хокимиятом Самарканда и администрацией провинции Флоренция.