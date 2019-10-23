Вашингтон, 23 октября, 2019, 21:39 — ИА Регнум. Мировые нефтяные цены выросли более чем на 2% после отчета о резком снижении запасов нефти в США, 23 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В настоящий момент нефть марки Brent поднялась в цене примерно на 2,5% и держится выше отметки $61 за баррель. Американская WTI подорожала ещё сильнее — на 2,7%, до $55,95 за баррель.

Согласно отчету Управления энергетической информации правительства США (EIA), запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 1,7 млн баррелей. Импорт нефти из США снизился на рекордные 873 тыс. баррелей в сутки.

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