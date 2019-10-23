Сухум, 23 октября, 2019, 21:31 — ИА Регнум. В селе Нижняя Эшера Сухумского района федеральным медико-биологическим агентством России будет построен новый крупный медицинский центр. Под строительство медицинского центра отводится 8 гектаров земли. Об этом 23 октября сообщает информагентство Апсныпресс.

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Как отметил и.о. министра здравоохранения республики Тамаз Цахнакия, появление нового медицинского учреждения позволит решить ряд важнейших задач в области здравоохранения. «Объект может включить в себя инсультный центр, кардио-реанимацию, отделение для больных с острым коронарным синдромом, отделение тяжелой сочетанной травмы, мощный операционный блок», — рассказал Цахнакия.