Кострома, 23 октября, 2019, 21:19 — ИА Регнум. Столкновение бронемашины и легкового автомобиля произошло в городе Костроме. Видео столкновения было выложено пользователями в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата страницы vk.com/dtpkostroma ДТП с участием броневика

Необычная авария произошла на перекрёстке улиц Юрия Смирнова и Шагова около 16:30 мск 23 октября. По предварительным данным, бронемашина на большой скорости выехала на регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

Затем машину занесло, и она протаранила один из легковых автомобилей, стоявших на встречной полосе в ожидании зелёного сигнала светофора.

Информация о пострадавших и причинённом ущербе в настоящее время отсутствует. Обстоятельства происшествия уточняются.

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