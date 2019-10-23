Сочи, Краснодарский край, 23 октября, 2019, 20:53 — ИА Регнум. Замглавы Министерства энергетики России Павел Сорокин и помощник президента Эритреи по торгово-экономическим и финансовым вопросам Хагас Гебрехивет обсудили вопросы сотрудничества в нефтяных и газовых проектах на шельфе Красного моря, сообщает 23 октября пресс-служба Минэнерго РФ.

Пресс-служба Министерства энергетики РФ Замглавы Министерства энергетики России Павел Сорокин

Уточняется, что были затронуты вопросы разведки месторождений нефти и газа. Минэнерго РФ сообщает, что эритрейская сторона планирует направить в Россию материалы, полученные в ходе исследовательских работ на месте предполагаемых нефтегазовых месторождений.

Кроме того, стороны создадут рабочую группу для проработки вопросов возможного взаимодействия в сфере энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября начал свою работу международный экономический форум «Россия-Африка».