Вашингтон, 23 октября, 2019, 20:49 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил 23 октября в своем выступлении по Сирии, что благодаря переговорам с Турцией удалось спасти «неисчислимое количество жизней».

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп

Трамп объявил об отмене санкций против Турции, введенных после начала турецкой операции в Сирии, а также особо отметил, что в результате действий турецких военных не пострадал ни один военный США.

«Этого результата мы достигли, не пролив ни одной капли американской крови: никаких травм, никто не ранен, никто не убит» , — сообщил Трамп.

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