Цхинвал, 23 октября, 2019, 20:38 — ИА Регнум. 23 октября состоялось заседание президиума парламента Южной Осетии под председательством спикера Алана Тадтаева. Одной из тем заседания стал вопрос о вынесении вотума недоверия министру юстиции Залине Лалиевой и министру внутренних дел Игорю Наниеву. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

South-ossetia.info Парламент Южной Осетии

Тадтаев подчеркнул, что при вынесении депутатами вотума недоверия был нарушен регламент парламента, так как подобные вопросы должны проходить через президиум парламента, а потом уже выноситься на заседания сессий законодательного органа. Также вотум недоверия может быть вынесен только после отчета министра о проделанной работе.

В ходе заседания большинство депутатов проголосовало против вынесения вопроса о вотуме недоверия на заседание сессии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, председатель парламента Южной Осетии Алан Тадтаев 22 октября заявил, что на его имя поступило обращение группы депутатов по инициированию вынесения вотума недоверия двум министрам.