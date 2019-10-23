Багдад, 23 октября, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские военные «уважают суверенитет Ирака» и действуют в стране «с разрешения и одобрения» иракского правительства, 23 октября передает агентство Reuters.

(сс) DVIDSHUB Американцы в Сирии

«Силы США, выводимые из Сирии в Ирак, входят на иракскую территорию и покидают её с разрешения и одобрения правительства Ирака» , — сказано в заявлении Эспера, процитированном офисом премьер-министра Ирака Адиля Абдул-Махди.

Согласно заявлению, в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Эспер отметил, что сообщения средств массовой информации о намерении Пентагона оставить американский контингент из Сирии в Ираке «не соответствуют действительности».

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