Мехико, 23 октября, 2019, 22:17 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Лопес Обрадор заявил на традиционной пресс-конференции, что благодаря политике безопасности, проводимой его правительством, в стране сократилось число убийств. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Lopezobrador.org Президент Мексики Андрес Лопес Обрадор

Президент уточнил, что в сентябре количество убийств снизилось до 2825, при том что ещё в июле этот показатель составлял 3074.

Лопес Обрадор также заверил, что 25 890 убийств, совершённых в этом году, — это тяжёлое наследие ошибочных стратегий безопасности предыдущих правительств.