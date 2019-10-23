Сочи, Краснодарский край, 23 октября, 2019, 20:16 — ИА Регнум. Россия считает перспективным процесс укрепления и развития торгово-экономических связей с Суданом, а российские инвесторы заинтересованы в наращивании своего присутствия в этой стране, заявил 23 октября российский президент Владимир Путин на встрече с главой верховного совета Судана Абдельфаттахом Бурханом.

Kremlin.ru Владимир Путин и Абдельфаттах Бурхан

«Наши инвесторы заинтересованы в наращивании своего присутствия, готовы делиться опытом и технологическими наработками», — сказал Владимир Путин.

В качестве примера российский президент привёл золотодобывающий сектор Судана.

«Ключевая задача — это диверсификация товарных потоков, что обеспечило бы стабильный, устойчивый характер роста торговли», — сказал глава российского государства.

Владимир Путин напомнил о межправительственной комиссии, шестое заседание которой прошло в Москве в декабре 2018 года.

В свою очередь Абдельфаттах Бурхан заявил, что считает очень важным укрепление отношений с Россией, отметив потребность Судана в строительстве современных вооружённых сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в Сочи начал работу международный форум «Россия — Африка».