Ташкент, 23 октября, 2019, 20:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и спецпредставитель Европейского союза по Центральной Азии Питер Буриан 23 октября отметили новый уровень двустороннего сотрудничества и выразили готовность продолжать работу над его наращиванием, сообщает МИД Узбекистана.

EU2016 SK Питер Буриан

Буриан находится в Ташкенте для участия в международной конференции «Приаралье — зона экологических инноваций и технологий», которая состоится 24−25 октября в Нукусе (Каракалпакия).

В ходе беседы подчеркивалось, что проводимые в Узбекистане реформы по либерализации экономики открывают благоприятные возможности для более широкого присутствия европейского бизнеса.

«Эти и другие актуальные вопросы планируется также обсудить в ходе визита представительной делегации Узбекистана в Брюссель 11−13 ноября и очередного заседания Совета сотрудничества «Узбекистан — ЕС», говорится в сообщении.

Камилов также высоко оценил поддержку, оказываемую европейскими партнерами инициативе Узбекистана по созданию при ООН Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья.

В этот же день спецпредставитель Евросоюза Питер Буриан встретился со специальным представителем президента Узбекистана по Афганистану Исматуллой Иргашевым.

«Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия на афганском направлении, в том числе при реализации совместных проектов экономического и образовательного характера», отмечает МИД.