Тобольский район, Тюменская область, 23 октября, 2019, 20:06 — ИА Регнум. В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек. Об этом местным СМИ сообщил глава Ачирского поселения Дильнур Яналиев.

Сальвадор Дали. Рыба(фрагмент). 1918

Напомним, с 20 октября по 22 октября из деревни Ачиры Тобольского района были эвакуированы трое людей с симптомами неведомой этиологии. У сельчан наблюдалась рвота и онемение конечностей. Кроме того, в деревне скончались практически все домашние собаки.

Позже в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области сообщили, что у госпитализированных из Ачир людей установлен диагноз «гаффская болезнь». Это малоизученное и редкое заболевание, передающееся в основном через рыбу.

Сейчас в населённом пункте работают сотрудники Роспотребнадзора, которые устанавливают источник заболевания. В Тобольскую больницу увезли ещё трёх мужчин, которые не являются родственниками, в отличие от предыдущих заболевших.